VDEO / Prvi put je u Hrvatskoj, upoznala Vatrene i odmah postala navijačica

Podijeli :

Hrvatska reprezentacija jutros je iz Zagreba otputovala prema Washingtonu, gdje se nalazi njezin bazni kamp za nastup na Svjetskom prvenstvu. U zagrebačkoj zračnoj luci Vatrene je ispratila i naša ekipa, a među brojnim navijačima i znatiželjnicima našla se i zanimljiva gošća iz Kanade.

Naš Vedran Babić razgovarao je s Coline iz Vancouvera, koja se sasvim slučajno našla na mjestu događaja.

Hrvatska je otputovala u SAD: Evo što su poručili Erlić i Musa Mario Pašalić i Hajduk? Želja Vatrenog aposlutno je jasna!

“Putujem cijelom Hrvatskom i uživam u najljepšoj zemlji”, rekla je Kanađanka na početku razgovora.

Priznala je kako ju je iznenadilo što se u zračnoj luci našla baš u trenutku kada je hrvatska reprezentacija kretala na put.

“Da, bili smo dosta iznenađeni. Vidjeli smo nekoliko njih u kafiću pa smo se odlučili pogledati uokolo što se događa. Bilo je to dosta uzbudljivo za nas”, ispričala je.

Coline prati europski nogomet, no posebno je vezana uz svoj lokalni klub iz Vancouvera.

“Pošto Svjetsko prvenstvo dolazi u Kanadu, u Vancouver i Toronto, svi smo pomalo nabrijani”, kazala je.

Iako se fotografirala s nekoliko hrvatskih reprezentativaca, nije bila sigurna tko su bili igrači s kojima je stala pred objektiv.

“To baš i ne znam, ha-ha”, odgovorila je kroz smijeh.

Na pitanje kako su joj izgledali, spremno je uzvratila:

“Bili su zgodni, ha-ha.”

Za kraj je otkrila kako joj je ovo prvi posjet Hrvatskoj te poručila da će na Svjetskom prvenstvu biti hrvatski najveći navijač.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.