VIDEO / Valencia je uspjela! Španjolci preko Panathinaikosa do Final Foura Eurolige

Podijeli :

Paco MGEstudi Agencia LOF via Guliver

Košarkaši Valencije napravili su čudo u Euroligi, u petoj utakmici euroligaškog doigravanja su pobijedili 81:64 Panathinaikos i tako osigurali kartu za Atenu.

Tijekom prvog poluvremena Valencia je imala i 17 poena prednosti, dok se Panathinaikos uspio vratiti serijom trica u nastavku. Do potpunog rezultatskog kontakta gosti ipak nisu stigli, a šest minuta prije kraja domaćin je opet pobjegao na dvoznamenkastu prednost i time osigurao veliko slavlje.

Brancou Badio je bio prvi strijelac Valencije s 20 poena, a tome je dodao pet skokova. Po 12 su ubacili Jean Montero i Braxton Key, s tim da je Montero tome dodao tri asistencije i pet skokova.

U redovima ove srijede lošeg Panathinaikosa Nigel Hayes-Davis je postigao 15 poena, dok je Cedi Osman ubacio 10 poena uz tri skoka.

Na Final Four, koji će biti održan u OAKA areni – domu košarkaša Panathinaikosa – od 22. do 24. svibnja, već su se plasirali Olympiakos, Real Madrid i Fenerbahče.

Imat ćemo španjolski derbi u polufinalu, Valencia i Real, dok će u drugom polufinalu igrati Olympiakos i Fenerbahče.

Ovom pobjedom Valencia je tako postala druga momčad u povijesti Eurolige koja je u doigravanju preokrenula nakon što je gubila 2:0. Prva momčad koja je to napravila bila je upravo njihov protivnik, Real, koji je 2023. prošao Partizan.