UŽIVO PSG – ARSENAL (od 18 sati) Stigli sastavi za finale Lige prvaka! Arteta ostavio važnog napadača na klupi

Ove sezone finale Lige prvaka igra se u nešto ranijem terminu nego inače, u 18 sati umjesto u 21.

Iz krovne europske nogometne organizacije pojasnili su kako je odluka o pomicanju početka utakmice s 21 na 18 sati donesena kako bi se "poboljšalo cjelokupno iskustvo dana utakmice za navijače, momčadi i gradove domaćine" kroz optimizaciju logistike. UEFA navodi da će raniji termin putujućim navijačima omogućiti lakši pristup javnom prijevozu, osobito nakon završetka susreta.