UŽIVO PSG – ARSENAL (od 18 sati) Stigli sastavi za finale Lige prvaka! Arteta ostavio važnog napadača na klupi

Champions League 30. svi 2026
U 18 sati u Budimpešti igra se finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani se nadaju obrani naslova, a Arsenalu prvoj tituli europskog prvaka, 20 godina nakon bolnog poraza u finalu protiv Barcelone. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

Igračima PSG-a veliki bonus?

Ako obrani naslov osvojen prošle sezone, svaki igrač PSG-a koji je dio momčadi dobit će premiju od milijun eura, baš kao i prošle godine. Prema pisanju L’Équipea, takav su dogovor s upravom ispregovarali MarquinhosAchraf HakimiOusmane Dembélé i Vitinha.

Neobičan termin

Ove sezone finale Lige prvaka igra se u nešto ranijem terminu nego inače, u 18 sati umjesto u 21.

Iz krovne europske nogometne organizacije pojasnili su kako je odluka o pomicanju početka utakmice s 21 na 18 sati donesena kako bi se "poboljšalo cjelokupno iskustvo dana utakmice za navijače, momčadi i gradove domaćine" kroz optimizaciju logistike. UEFA navodi da će raniji termin putujućim navijačima omogućiti lakši pristup javnom prijevozu, osobito nakon završetka susreta.

Luis Enrique vjeruje Hakimiju, Gyökeres čeka s klupe

Sastav PSG-a uglavnom je očekivan, iako je možda malo iznenađenje što je unutra Hakimi, koji nije igrao od 28. travnja.

Kod Arsenala, jedino je koliko-toliko iznenađenje ostavljanje Gyökeresa na klupi.

Sastavi

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

ARSENAL: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Lewis-Skelly, Rice - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz.

Finale Lige prvaka

Srdačan pozdrav i dobrodošli na tekstualni prijenos finala Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Utakmica počinje u 18 sati u Budimpešti na Puškaš Areni.

