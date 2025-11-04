VIDEO / Bayern izdržao s igračem manje protiv PSG-a i preuzeo vrh Lige prvaka, Stanišić igrao cijeli susret

Champions League 4. stu 202523:05 0 komentara

U četvrtom kolu Lige prvaka Bayern je slavio na gostovanju kod Paris Saint Germaina. Bavarci su golovima Luisa Diaza porazili Parižane s 2:1 unatoč tome što je Kolumbijac krajem prvog dijela zaradio i crveni karton.

Već u četvrtoj minuti Bayern je poveo golom Luisa Diaza, a prednost je povećana u 32. minuti kada je Kolumbijac iskoristio grešku Marquinhosa. Međutim, Diaz je do kraja poluvremena prosuo sve dobro što je napravio.

U nadoknadi prvog dijela ružno je startao na Achrafa Hakimija te je i ozlijedio Marokanca. Sudac je nakon VAR provjere Kolumbijcu pokazao crveni karton te je Bayern drugi dio igrao s igračem manje.

To se PSG-u isplatilo tek u 74. minuti kada je Joao Neves zabio svoj prvi gol u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Pritiskali su Parižani do kraja susreta, ali Bayern se uspješno branio. Bavarci su na kraju izdržali te upisali nova tri boda u Ligi prvaka.

Bayern je trenutačno prvi na tablici s 12 bodova i gol-razlikom 14:3 dok je drugi Arsenal s isto bodova i gol-razlikom 11:0. U sljedećem kolu baš ta dva kluba će se sresti u borbi za prvo mjesto. PSG je nakon ovog kola na trećem mjestu s devet bodova.

23:02

Kraj utakmice

Bayern je izdržao s igračem manje te su na kraju porazili PSG s 2:1. 

22:57

GOOOOL

U 96. minuti je Marcos Llorente pogodio za 3:1 Atletica protiv Royal Union Saint-Gilloisea. Bila je to posljednja akcija na utakmici te su Madriđani slavili s 3:1. 

22:55

Liverpool porazio Real

Liverpool je slavio na Anfieldu s 1:0 protiv Real Madrida. 

22:54

Kraj utakmice

Monaco je s 1:0 porazio Bodo/Glimt na gostovanju.

22:53

Kraj utakmice

Tottenham je s 4:0 porazio Kopenhagen za koji je branio Dominik Kotarski. 

22:52

Kraj utakmice

Juventus i Sporting su remizirali 1:1. 

22:52

GOOOOL

PSV je izjednačio protiv Olympiakosa. U 93. minuti je strijelac bio Ricardo Pepi. Tako su Nizozemci osigurali bod na gostovanju. 

22:51

Tottenham promašio penal

U 92. minuti oči u oči su bili Kotarski i Richarlison, a na kraju je pobjedu odnijela prečka koju je zatresao brazilski napadač.

22:44

Crveni karton za Bodo/Glimt

U 83. minuti je Bodo/Glimt ostao s desetoricom. Za to je zaslužan bio Jostein Maurstad Gundersen koji je zaradio crveni karton. Tako će Norvežani s igračem manje pokušati doći do izjednačenja. 

22:43

GOOOOL

Royale Union je smanjio protiv Atletica. Strijelacc je bio Englez Ross Sykes. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League