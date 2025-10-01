VIDEO / PSG porazio Barcelonu i pokazao da je s razlogom europski prvak

Derbi utakmica drugog kola Lige prvaka odigrana je u Barceloni gdje je španjolski prvak dočekao PSG, aktualnog pobjednika ovog natjecanja, a gosti su u završnici došli do pobjede 2-1.
PSG je ovu utakmicu morao odigrati bez brojnih svojih zvijezda, u Barceloni nisu igrali Dembele, Doue, Kvaratškelia i Marquinhos. I domaćin nije imao kompletnu momčad, najviše su Barceloni nedostajali Raphinha i Gavi.
Barcelona je bolje otvorila utakmicu te je i povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili preko Mayulua u 38. minuti. Otvoreno se igralo na olimpijskom stadionu u Barceloni sve do kraja. Nizale su se šanse na obje strane i nešto češće pred vratima gostujućeg golmana Chevaliera.
U završnici je domaćina spasila vratnica nakon udarca Kang-Ina, ali Barceloni nije bilo spasa u 90. kada su gosti majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos za 2-1 Parižana.
01. lis - 22:56
Kraj i na ostalim utakmicama
Leverkusen - PSV 1:1
Monaco - Manchester City 2:2
Napoli - Sporting 2:1
Arsenal - Olympiakos 2:0
Villarreal - Juventus 2:2
01. lis - 22:54
Pobjeda PSG-a
PSG je pobijedio protiv Barcelone i zadržao 100% učinak u novoj sezoni Lige prvaka.
01. lis - 22:52
Saka riješio susret za Arsenal
Bukayo Saka je ušao s klupe i u nadoknadi je zabio za 2:0 Topnika.
01. lis - 22:51
Kovač pobijedio s 4:1.
Riješio je ovaj put Dortmund utakmicu. Za 4:1 zabio je Brandt, a ubrzo nakon toga sviran je kraj.
01. lis - 22:49
GOOOOL
City je propustio slaviti protiv Monaca. Siguran je s bijele točke bio Eric Dier.
01. lis - 22:49
GOOOOL
PSG preokreuo protiv Barcelone. Goncalo Ramos zabio je na početku nadoknade.
01. lis - 22:49
Juventus prokockao pobjedu u 90.
Villarreal je izjednačio u 90. minuti. Strijelac je Renato Veiga te je sada 2:2 u susretu s Juventusom.
01. lis - 22:48
Jedanaesterac za Monaco
Monaco je dobio kazneni udarac u 87. minuti. Trebao je intervenirati VAR kako bi se dodijelio kazneni udarac.
01. lis - 22:40
GOOOOL
Dortmund ponovno vodi s dva gola razlike. U 83. je zabio Guirassy za 3:1 i vjerojatno rješenje utakmice.
01. lis - 22:38
Napoli ponovno vodi
Hojlund je junak na jugu Italije. Nakon gola za 1:0 zabio je i za 2:1. Napoli ponovno vodi u 79. minuti.
