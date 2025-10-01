VIDEO / PSG porazio Barcelonu i pokazao da je s razlogom europski prvak

Champions League 1. lis 202522:50 > 23:32 0 komentara

Derbi utakmica drugog kola Lige prvaka odigrana je u Barceloni gdje je španjolski prvak dočekao PSG, aktualnog pobjednika ovog natjecanja, a gosti su u završnici došli do pobjede 2-1.

PSG je ovu utakmicu morao odigrati bez brojnih svojih zvijezda, u Barceloni nisu igrali Dembele, Doue, Kvaratškelia i Marquinhos. I domaćin nije imao kompletnu momčad, najviše su Barceloni nedostajali Raphinha i Gavi.

Barcelona je bolje otvorila utakmicu te je i povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili preko Mayulua u 38. minuti. Otvoreno se igralo na olimpijskom stadionu u Barceloni sve do kraja. Nizale su se šanse na obje strane i nešto češće pred vratima gostujućeg golmana Chevaliera.

U završnici je domaćina spasila vratnica nakon udarca Kang-Ina, ali Barceloni nije bilo spasa u 90. kada su gosti majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos za 2-1 Parižana.

01. lis - 22:56

Kraj i na ostalim utakmicama

Leverkusen - PSV 1:1

Monaco - Manchester City 2:2 

Napoli - Sporting 2:1 

Arsenal - Olympiakos 2:0 

Villarreal - Juventus 2:2

01. lis - 22:54

Pobjeda PSG-a

PSG je pobijedio protiv Barcelone i zadržao 100% učinak u novoj sezoni Lige prvaka. 

01. lis - 22:52

Saka riješio susret za Arsenal

Bukayo Saka je ušao s klupe i u nadoknadi je zabio za 2:0 Topnika. 

01. lis - 22:51

Kovač pobijedio s 4:1.

Riješio je ovaj put Dortmund utakmicu. Za 4:1 zabio je Brandt, a ubrzo nakon toga sviran je kraj.

01. lis - 22:49

GOOOOL

City je propustio slaviti protiv Monaca. Siguran je s bijele točke bio Eric Dier. 

01. lis - 22:49

GOOOOL

PSG preokreuo protiv Barcelone. Goncalo Ramos zabio je na početku nadoknade. 

01. lis - 22:49

Juventus prokockao pobjedu u 90.

Villarreal je izjednačio u 90. minuti. Strijelac je Renato Veiga te je sada 2:2 u susretu s Juventusom. 

01. lis - 22:48

Jedanaesterac za Monaco

Monaco je dobio kazneni udarac u 87. minuti. Trebao je intervenirati VAR kako bi se dodijelio kazneni udarac. 

01. lis - 22:40

GOOOOL

Dortmund ponovno vodi s dva gola razlike. U 83. je zabio Guirassy za 3:1 i vjerojatno rješenje utakmice. 

01. lis - 22:38

Napoli ponovno vodi

Hojlund je junak na jugu Italije. Nakon gola za 1:0 zabio je i za 2:1. Napoli ponovno vodi u 79. minuti. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League