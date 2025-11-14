VIDEO / Hrvatska suvereno do nastupa na sedmom Svjetskom prvenstvu!

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L.

Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić.

Zlatko Dalić tako će iduće godine kao izbornik Hrvatsku povesti na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo nakon dva velika uspjeha na prošla dva natjecanja. Dalićeva Hrvatska 2018. godine u Rusiji je osvojila srebrnu medalju nakon finalnog poraza od Francuske, dok je četiri godine kasnije, kada je Svjetsko prvenstvo organizirao Katar, osvojila brončanu medalju pobjedom protiv Maroka u utakmici za treće mjesto.

Kvalifikacije će Hrvatska okončati u ponedjeljak kada u Podgorici gostuje kod Crne Gore. Dvoboj počinje u 20.45 sati.