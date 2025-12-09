VIDEO / Stanišićev Bayern preokretom slavio protiv Sportinga i dostigao Arsenal na vrhu Lige prvaka

Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu.
Momčad Vincenta Kompanyja je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, ali je portugalska momčad došla do vodstva u 54. minuti, kad je Joshua Kimmich, u pokušaju da blokira ubačaj Joaa Simoesa, skrenuo loptu u vlastitu mrežu.
No, Bavarci su vrlo brzo preokrenuli rezultat. Izjednačio je u 65. minuti Serge Gnabry, nakon ubačaja iz kuta Michaela Olisea. Samo četiri minute poslije 17-godišnji veznjak Lennart Karl je svojim trećim pogotkom u ovoj sezoni Lige prvaka doveo Bayern u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Jonathan Tah u 77. minuti, ponovno na asistenciju Sergea Gnabryja.
Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u početnoj postavi Bayerna i igrao je do 88. minute.
Drugoplasirani Bayern se sa 15 bodova izjednačio s vodećim Arsenalom, ali uz utakmicu više. Londonski klub će u srijedu gostovati kod Club Bruggea.
Sporting je sa deset bodova trenutačno na devetom mjestu.
20:39
KRAJ UTAKMICE
Bayern je slavio s 3:1 protv Sportinga.
20:21
77' GOOOOL! Bayern ponovno zabio
Jonathan Tah pogodio je za 3:1 Bayerna
20:20
69' GOOOOOL! Bayern vodi
Lennart Karl nastavlja sa sjajnom igrom u Ligi prvaka. Zabio je treću utakmicu u nizu, sada za vodstvo Bayerna, te je tako srušio rekord Lige prvaka.
20:09
64' GOOOOOL! Bayern je izjednačio
Bayern je pritsnuo Sporting i isplatilo im se to u 64. minuti kada je Olise nakon kornera pronašao Sergea Gnabryja koji neometan zabija za 1:1 na Allianz Areni.
19:58
54' GOOOOL! Sporting vodi
Bayern je šokiran na Allianz Areni. Sporting je izigrao obranu Bayerna, a Joshua Kimmich pogodio je u svoju mrežu za 1:0 Portugalaca.
19:49
Počeo je drugi dio
Krenulo je drugo poluvrijeme.
19:33
Poluvrijeme
Bayern je dominirao cijelim poluvremenom, ali na predah se odlazi s 0:0.
19:30
44'
Velika prilika Bayerna. Karl se prošetao kroz obranu gostiju i opalio po golu, ali Rui Silva sjajno brani i Sporting se spašava.
19:29
42'
Prilika za Bayern. Nakon ubačaja Michaela Olisea je lopta došla do Josipa Stanišića čiji udarac glavom završava pored gola.
19:24
37'
Kane je zatresao vratnicu Sportingovog gola. Gosti su se spasili.
