UŽIVO / VIDEO Mbappe iz penala doveo Real u vodstvo, Jurić i Pašalić gube od Bruggea

Večeras od 18 sati i 45 minuta kreće drugo kolo Lige prvaka. Čast otvaranja dobili su Ivan Jurić i Mario Pašalić koji će sa svojom Atalantom ugostiti belgijski Club Brugge. U isto vrijeme krenut će susret koji nije najdalje gostovanje ikad u Europi, no svejedno je jedno od dužih. Real Madrid će svoje jake trupe poslati na teren u Almatiju gdje ih čeka tamošnji Kairat. Madriđani će za put u Kazahstan preletjeti više od 6 tisuća kilometara (6.420).

19:23

GOOOOOL! 38'

Tzolis je lijepo pogodio s ruba šesnaesterca za vodstvo Club Bruggea kod Atalante!

19:13

GOOOOOL!' 25'

Real je poveo u Kazahstanu! Mbappe je sigurno realizirao kazneni udarac, nakon što je domaći vratar napravio prekršaj na Mastantuonu.

 

 

 

 

19:09

22'

Sjajna obrana vratara Kairata! Mbappe je primio loptu u domaćem šesnaestercu i izbacio se na udarac desnom, no domaći vratar sjajno je zaustavio njegov pokušaj.

19:05

21'

Club Brugge ima veći posjed od Atalante u Bergamu, no zasad bez konkretnih prilika na obje strane.

19:02

14'

Veliki promašaj Viniciusa! Mbappe je poslao sjajnu loptu u prostor za Brazilca koji je izašao sam na domaćeg vratara, ali loše je pucao i lopta je otišla pored gola.

 

18:54

7'

Iako je Kairat veliki autsajder protiv Reala, Kazahstanci su odlučno ušli u susret i već dvaput zaprijetili vratima Courtoisa.

18:47

1'

Počele su utakmice u Bergamu i Almatyju. 

17:51

(Atalanta - Club Brugge)

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić - Krstović, Lookman

Club Brugge: Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Carlos Forbs, Stanković, Sandra, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

 
17:51

Stigli su sastavi (Kairat - Real)

Kairat: Kalmurza - Topalov, Martinovič, Sorokin, Luis Mata - Mrinskij, Kassabulat, Arad, Gromiko - Jorginho, Satpajev

Real: Courtois - Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia - Ceballos, Tchouameni, Guller - Mastantuono, Mbappe, Vinicius

 
16:00

Real nakon kontorverzne pobjede ide na daleko gostovanje

Real Madrid je u prvom kolu Lige prvaka pobijedio Marseille s 2:1, ali pobjeda je došla nakon kontroverznog jedanaesterca koji je u pogodak pretvorio Kylian Mbappe. Nakon toga su Madriđani igrali dobro u La Ligi sve do velikog poraza za vikend od 5:2 protiv gradskog rivala Atletico Madrida. Sada će gorak okus poraza pokušati isprati na dalekom gostovanju kod Kairat Almatija. 

Kazahstanci su debitanti u Ligi prvaka, a u prvom kolu su upisali poraz od 4:1 protiv Sportinga iz Lisabona. Bilo je to najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka. 

