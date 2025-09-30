UŽIVO / VIDEO Mbappe iz penala doveo Real u vodstvo, Jurić i Pašalić gube od Bruggea

Večeras od 18 sati i 45 minuta kreće drugo kolo Lige prvaka. Čast otvaranja dobili su Ivan Jurić i Mario Pašalić koji će sa svojom Atalantom ugostiti belgijski Club Brugge. U isto vrijeme krenut će susret koji nije najdalje gostovanje ikad u Europi, no svejedno je jedno od dužih. Real Madrid će svoje jake trupe poslati na teren u Almatiju gdje ih čeka tamošnji Kairat. Madriđani će za put u Kazahstan preletjeti više od 6 tisuća kilometara (6.420).
GOOOOOL! 38'
Tzolis je lijepo pogodio s ruba šesnaesterca za vodstvo Club Bruggea kod Atalante!
GOOOOOL!' 25'
Real je poveo u Kazahstanu! Mbappe je sigurno realizirao kazneni udarac, nakon što je domaći vratar napravio prekršaj na Mastantuonu.
22'
Sjajna obrana vratara Kairata! Mbappe je primio loptu u domaćem šesnaestercu i izbacio se na udarac desnom, no domaći vratar sjajno je zaustavio njegov pokušaj.
21'
Club Brugge ima veći posjed od Atalante u Bergamu, no zasad bez konkretnih prilika na obje strane.
14'
Veliki promašaj Viniciusa! Mbappe je poslao sjajnu loptu u prostor za Brazilca koji je izašao sam na domaćeg vratara, ali loše je pucao i lopta je otišla pored gola.
7'
Iako je Kairat veliki autsajder protiv Reala, Kazahstanci su odlučno ušli u susret i već dvaput zaprijetili vratima Courtoisa.
1'
Počele su utakmice u Bergamu i Almatyju.
(Atalanta - Club Brugge)
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić - Krstović, Lookman
Club Brugge: Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Carlos Forbs, Stanković, Sandra, Vanaken, Tzolis - Tresoldi
Stigli su sastavi (Kairat - Real)
Kairat: Kalmurza - Topalov, Martinovič, Sorokin, Luis Mata - Mrinskij, Kassabulat, Arad, Gromiko - Jorginho, Satpajev
Real: Courtois - Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia - Ceballos, Tchouameni, Guller - Mastantuono, Mbappe, Vinicius
Real nakon kontorverzne pobjede ide na daleko gostovanje
Real Madrid je u prvom kolu Lige prvaka pobijedio Marseille s 2:1, ali pobjeda je došla nakon kontroverznog jedanaesterca koji je u pogodak pretvorio Kylian Mbappe. Nakon toga su Madriđani igrali dobro u La Ligi sve do velikog poraza za vikend od 5:2 protiv gradskog rivala Atletico Madrida. Sada će gorak okus poraza pokušati isprati na dalekom gostovanju kod Kairat Almatija.
Kazahstanci su debitanti u Ligi prvaka, a u prvom kolu su upisali poraz od 4:1 protiv Sportinga iz Lisabona. Bilo je to najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!