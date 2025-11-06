VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru!

Podijeli :

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), “Modri” su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Duran je doveo goste u prednost već u četvrtoj minuti iz prve prave prilike Celte. U 28. minuti je već bilo 2-0. Bryan Zaragoza je “projurio” pored Theophile-Cathrinea, a potom ubacio pred gol. Lopta je pogodila Domingueza, prevarila Ivana Nevistića i završila u mreži. Duran je samo potvrdio gol, no UEFA je pogodak pripisala braniču Dinama.

U posljednjim trenucima prvog dijela Duran je zabio i za 3-0. Dinamo je najbliže golu bio u 42. minuti, Kulenović je pucao, a Villar obranio odbivši loptu u stativu.

Celtina je to peta uzastopna pobjeda u svim natjecanjima, te osma u nizu bez poraza.

U idućem kolu zagrebački sastav putuje u Lille (27. studenoga), potom slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.