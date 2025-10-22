VIDEO / Galatasaray bolji od Bodo/Glimta, Bilbao upisao prvu pobjedu u Ligi prvaka

U susretu trećeg kola nogometne Lige prvaka Athletic Bilbao je na San Mamesu pobijedio Qarabag sa 3:1 upisavši prvu pobjedu, dok su gosti doživjeli prvi poraz.

Susret je vodio hrvatski sudac Igor Pajač. Prvi je to nastup u elitnom natjecanju jednog hrvatskog suca poslije 10 godina i Ivana Bebeka koji je 16. rujna 2015. sudio utakmicu Real MadridŠahtar. Pajačevi pomoćnici bili su Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, u ulozi četvrtog suca bio je Zdenko Lovrić, a VAR Ivan Bebek.

Karabag, koji je u prva dva kola upisao dvije pobjede, poveo je već nakon 49 sekundi igre nakon velike greške domaće obrane.

Gosti su izveli aut, Aymeric Laporte je promašio loptu, a Aitor Paredes je prilikom pokušaja ispucavanja pogodio Laportea od kojeg se lopta odbila do gostujućeg veznjaka Leandro Andrade koji je iskoristio poklon.

Athletic je u samoj završnici prvog dijela uspio izjednačiti. Mikel Jauregizar je lijepom dugačkom loptom uposlio Gorku Guruzetu koji je pobjega gostujućoj obrani i poentirao za 1:1.

Baskijski klub je uspio okrenuti rezultat u 70. minuti sjajnim golom Roberta Navarra s ruba kaznenog prostora, a priču je zaključio Guruzeta jednako lijepim golom u 88. minuti.

Bilbao se nakon nepotpunog trećeg kola nalazi na 21. mjestu s tri boda, dok je Qarabag na 10. mjestu sa šest bodova.

Identičnim rezultatom Galatasaray je pobijedio Bodo/Glimt.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti. Mario Lemina je “ukrao” loptu na sredini terena, te odmah uposlio Victora Osimhena koji je lijepo pogodio za 1-0.

Turski sastav je u 33. minuti napravio veliki korak prema pobjedi. Fredrik Bjorkan je neoprezno vraćao loptu svom vrataru, međutim dodao je točno u noge Osimhen koji je lagano poentirao za 2:0.

Yunus Akgun je u 60. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 3-1 postavio je Andreas Helmersen u 75. minuti.

Turski sastav se trenutačno nalazi na 11. poziciji sa šest bodova, a Bodo ima dva boda na 26. mjestu.

Večeras se još sastaju MonacoTottenham, Atalanta – Slavia Prag, Chelsea – Ajax, Eintracht Frankfurt – Liverpool, Bayern Munchen – Club Brugge, Real Madrid – Juventus, te SportingOlympique Marseille.

20:40

Kraj u Turskoj

Galatasaray je pobijedio Bodo/Glimt s 3:1. 

20:38

Kraj u Bilbau

Athletic Bilbao upisao je prvu pobjedu u novoj sezoni Lige prvaka. S 3:1 su bili bolji od Qarabaga.

20:32

GOOOOL

Bilbao je riješio pitanje pobjednika. U 88. minuti Guruzeta je zabio svoj drugi pogodak te je Bilbao poveo s 3:1. Sve su bliži svojoj prvoj pobjedi u Ligi prvaka.

20:21

GOOOOOL

Bodo/Glimt zabio je počasni pogodak, a strijelac je Andreas Helmersen. 

20:15

GOOOOL

Bilbao je poveo. U 70. minuti Baskijci su uspjeli preokrenuti. Strijelac za crveno-bijele bio je Robert Navarro.

20:05

GOOOOOL

Galatasaray je odjurio na 3:0. Ovaj put je zabio Yunus Akgun. Turci su tako napravili veliki korak prema pobjedi. 

19:52

Počela su druga poluvremena

Lopta je krenula s centra za početak drugog dijela. 

19:35

Poluvrijeme u Bilbau

Athletic Bilbao uspio je nadoknaditi rani zaostatak s početka utakmice te su uspjeli na poluvrijeme protiv Qarabaga otići s rezultatom 1:1. 

19:33

Poluvrijeme u Turskoj

Galatasaray vodi 2:0 na poluvremenu. 

19:29

GOOOOOOOL

Izjednačio je Bilbao na San Mamesu. Dominacija se isplatila u 40. minuti kada je Gorka Guruzeta zabio za 1:1. 

