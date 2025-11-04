VIDEO / Arsenal savršen nakon četiri kola Lige prvaka, Napoli i Eintracht remizirali

Podijeli :

U četvrtom kolu Lige prvaka Arsenal je porazio Slaviju iz Praga s 3:0. Strijelci za Topnike bili su Bukayo Saka i Mikel Merino koji je dva puta tresao mrežu domaće momčadi. U drugoj utakmici večeri Napoli i Eintracht iz Frankfurta remizirali su bez pogodaka. Arsenal je poveo krajem prvog poluvremena kada je nakon VAR provjere azerbajdžanski sudac dosudio kazneni udarac. Izvođenju je pristupio Bukayo Saka koji je bio precizan za vodstvo Arsenala. S tim rezultatom se otišlo na predah, a nakon povratka na teren Topnici su povećali vodstvo.

Ovaj put je strijelac bio Mikel Merino koji je utakmicu u odsustvu Viktora Gyokeresa i Kaija Havertza. Nakon lijepog ubačaja Leandra Trossarda pogodio je za 2:0. Španjolac je zabio još jedan u 68. minuti. Ubačaj je tada uputio Declan Rice, a loše je potom reagirao Jakub Markovič i Merino je to iskoristio za 3:0.

Samo četiri minute kasnije ispisana je povijest. Razlog za to je ulazak Maxa Dowmana u igru. Mladi Englez ima 15 godina i 308 dana te je tako srušio Youssoufu Moukoka koji je 2020. godine debitirao sa 16 godina i 18 dana.

Arsenal je ovom pobjedom nastavio savršeni niz u Ligi prvaka. U četvrtom kolu upisao je četvrtu pobjedu, a uz to još uvijek nisu primili pogodak. Tako će s gol-razlikom od 11:0 nakon reprezentativne pauze dočekati Bayern iz Munchena.

U drugoj utakmici nije bilo pogodaka te su sada Napoli i Eintracht na četiri boda nakom četiri gola.