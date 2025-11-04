VIDEO / Arsenal savršen nakon četiri kola Lige prvaka, Napoli i Eintracht remizirali

Champions League 4. stu 202516:48 > 20:43 0 komentara

U četvrtom kolu Lige prvaka Arsenal je porazio Slaviju iz Praga s 3:0. Strijelci za Topnike bili su Bukayo Saka i Mikel Merino koji je dva puta tresao mrežu domaće momčadi. U drugoj utakmici večeri Napoli i Eintracht iz Frankfurta remizirali su bez pogodaka. Arsenal je poveo krajem prvog poluvremena kada je nakon VAR provjere azerbajdžanski sudac dosudio kazneni udarac. Izvođenju je pristupio Bukayo Saka koji je bio precizan za vodstvo Arsenala. S tim rezultatom se otišlo na predah, a nakon povratka na teren Topnici su povećali vodstvo.

Ovaj put je strijelac bio Mikel Merino koji je utakmicu u odsustvu Viktora Gyokeresa i Kaija Havertza. Nakon lijepog ubačaja Leandra Trossarda pogodio je za 2:0. Španjolac je zabio još jedan u 68. minuti. Ubačaj je tada uputio Declan Rice, a loše je potom reagirao Jakub Markovič i Merino je to iskoristio za 3:0.

Samo četiri minute kasnije ispisana je povijest. Razlog za to je ulazak Maxa Dowmana u igru. Mladi Englez ima 15 godina i 308 dana te je tako srušio Youssoufu Moukoka koji je 2020. godine debitirao sa 16 godina i 18 dana.

Arsenal je ovom pobjedom nastavio savršeni niz u Ligi prvaka. U četvrtom kolu upisao je četvrtu pobjedu, a uz to još uvijek nisu primili pogodak. Tako će s gol-razlikom od 11:0 nakon reprezentativne pauze dočekati Bayern iz Munchena.

U drugoj utakmici nije bilo pogodaka te su sada Napoli i Eintracht na četiri boda nakom četiri gola.

20:43

KRAJ UTAKMICA

Arsenal je slavio s 3:0 na gostovanju u Pragu dok su Napoli i Eintracht na stadionu Diego Armando Maradona remizirali bez pogodaka. 

20:35

Slaviji poništen kazneni udarac

Pred kraj susreta je azerbajdžanski sudac pokazao na bijelu točku, ali se nakon VAR snimke vidjelo da je Ben White igrao loptom te da nije imao kontakt s igračem Slavije i jedanaesterac je poništen. 

20:17

GOOOOOL

Kakva greška Markovića na vratima Slavije. Nakon ubačaja je "zaplivao" u prazno, a to je iskoristio Mikel Merino za svoj drugi pogodak na utakmici i vodstvo Arsenala 3:0. 

20:12

Nema promjena rezultata

Miruju mreže već neko vrijeme u Pragu i Napulju. 

19:55

GOOOOOL

Arsenal je ekspresno povećao prednost u drugom dijelu. Kombinirali su Leandro Trossard i Mikel Merino. Belgijanac je sjajno uposlio Španjolca koji je ostao sam u kaznenom prostoru i pogodio za 2:0.

19:51

46'

Počeli su nastavci susreta. 

19:36

Poluvrijeme

Slavia Prag - Arsenal 0:1 (Saka 32' - 11m)

Napoli - Eintracht Frankfurt 0:0

 
19:19

GOOOOOL! 32' Arsenal vodi!

Arsenal vodi protiv Slavije Prag! Bukayo Saka je sigurno realizirao jedanaesterac nakon što je domaći igrač Provod igrao rukom u kaznenom prostoru. Pogodak pogledajte OVDJE.

19:16

30'

Rezultati su i dalje bez promjena. Napoli je zaprijetio preko Elmasa protiv Frankfurta, dok se Arsenal probudio u Pragu – Saka je uputio dobar udarac, ali je domaći vratar Markovič obranio. Također, Nwaneri je kod Arsenala dobio žuti karton.

18:54

10'

U uvodnim minutama utakmica nema promjena rezultata. Napoli je mogao povesti protiv Eintrachta nakon prilike Rasmusa Hojlunda, dok je u Pragu zasad nešto opasnija Slavia od Arsenala.

