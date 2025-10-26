VIDEO / Real na krilima Mbappea i Bellinghama srušio Barcelonu u El Clasicu i pobjegao joj na +5!

Podijeli :

U najvećem derbiju španjolskog nogomet Real Madrid je pred 78.107 gledatelja na stadionu Santiago Bernabeu pobijedio Barcelonu s 2-1 pobjegavši najvećem suparniku na pet bodova prednosti.

Bila je to odlična utakmica, posebno prvo poluvrijeme u kojem su pala sva tri gola. Strijelci za “Kraljevski klub” bili su Kylian Mbappe (22) i Jude Bellingham (43), dok je za Barcu zabio Fermin Lopez (38).

Gledatelji su vidjeli i jedan promašeni kazneni udarac, još tri poništena gola, kao i poništeni jedanaesterac. U posljednjim trenucima susreta katalonski sastav je ostao s igračem manje nakon što je Pedri dobio drugi žuti karton, a zadnje sekunde obilježila je i gužva uz teren zbog čega je morala intervenirati i policija.

VIDEO / Mbappe nakon nevjerojatne asistencije Bellinghama doveo Real u vodstvo VIDEO / Barcelona izjednačila u 38. pa Real ekspresno vratio prednost

Real je u 262. “El Clasicu” upisao 106. pobjedu, uz 104 poraza i 52 remija.

Barcelona je uoči susreta imala velikih problema s ozljedama. Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Robert Lewandowski i Dani Olmo su ostali u “ambulanti.”. Katalonska momčad također je bila i bez glavnog trenera Hansija Flicka, koji mora odslužiti jednu utakmicu suspenzije nakon što je dobio dva žuta kartona protiv Girone. Odbor za žalbe odbio je Barcin prigovor, pa je momčad vodio njegov pomoćnik Marcus Sorg.

Počelo je žestoko. Vinicius je u trećoj minuti pao u kaznenom prostoru, a sudac Cesar Soto Grado odmah je pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe promijenio je odluku zbog prekršaja u napadu.

Deset minuta kasnije Real je zatresao mrežu. Sjajno je s više od 20 metara pogodio Kylian Mbappe. No, još jednom se oglasila VAR soba. Francuski napadač je bio u “milimetarskom” zaleđu i pogodak je poništen. U 22. minuti sve je bilo čisto. Jude Bellingham je sjajno “podvalio” loptu Mbappeu koji je istrčao sam ispred Wojciecha Szczesnyja i zabio svoj 11. gol ove sezone.

Barca je uspjela izjednačiti u 38. minuti. Arda Guler je izgubio loptu u opasnoj zoni, Pedri je potom uposlio Rashforda, a ovaj sjajno asistirao do Lopeza koji je zabio za 1-1. No, radost gostiju nije predugo trajala. U 43. minuti je Real stigao do nove prednosti. Vinicius je ubacio s lijeve strane, Eder Militao glavom vratio u sredinu do Bellinghama koji je lagano zabio za 2-1.

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Mbappe je ponovo gurnulo loptu u mrežu, ali uz visoko podignutu zastavicu koja je označila zaleđe.

Real je u 52. minuti mogao napraviti korak bliže pobjedi nakon što je Eric Garcia skrivio kazneni udarac igrajući rukom. Dugo je sudac Soto Grado analizirao video snimak, a na koncu je pokazao na bijelu točku. Pucao je Mbappe, ali je Szczesny sjajno obranio.

Samo minutu kasnije gosti su mogli izjednačiti, imali su kontru tri na dva, ali je Fermin Lopez bio sebičan, umjesto asistencije odlučio se na udarac i to vrlo loš. Real je u 68. minut još jednom zatresao mrežu, ponovo je strijelac bio Bellingham, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

U završnici susreta ritam je pao, Barcelona je pokušavala, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti domaća vrata. Završnicu susreta obilježilo je naguravanje igrača uz klupu, te kasnije na terenu zbog čega je morala “uskočiti” i policija kako bi smirila strasti.

Sasvim sigurno bit će i mnogo rasprave i o reakciji Viniciusa u 73. minuti. Brazilski napadač je naime, “poludio” kada ga je Alonso zamijenio. Mahao je rukama, te bijesno odjurio u svlačionicu. Nakon što se smirio vratio se na kupu.

Real sada vodi na ljestvici s 27 bodova, Barcelona ima 22, a Villarreal je treći s 20 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.