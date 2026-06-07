UŽIVO / VIDEO HRVATSKA – SLOVENIJA 0:0 Blijedo hrvatsko poluvrijeme u Varaždinu, Livaković zasad prvo ime susreta

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, koja počinje u 20:45. Susret će poslužiti kao posljednja provjera izabranicima Zlatka Dalića uoči početka Svjetskog prvenstva za četiri dana. Posebnu težinu utakmici daje mogućnost da će to biti posljednji nastup Luke Modrića pred domaćom publikom u dresu Hrvatske.
Poluvrijeme
45'
Igrat će se minimalno četiri minute sudačke nadoknade.
38'
Kovačić je pogriješio u dodavanju pa je tako uposlio gostujućeg napadača Vipotnika. Slovenac je pucao prizemno u suprotni kut, ali je Livaković još jednom sjajno reagirao i spasio Vatrene. Situaciju pogledajte OVDJE.
35'
Zanimljiva kombinacija Vatrenih iz kornera. Modrić je poslao prizemnu loptu na rub kaznenog prostora, no udarac Kovačića otišao je preko gola.
32'
Brige za hrvatski stožer!
Josip Stanišić ostao je na travnjaku nakon jednog duela, zbog čega je Zlatko Dalić odmah poslao nekoliko igrača na zagrijavanje. Ipak, prema svemu sudeći, branič Bayerna moći će nastaviti susret. Situaciju pogledajte OVDJE.
26'
Mađarski sudac poslao je igrače na 'cooling break'.
25'
Najveća prilika dosad za Vatrene!
Još jednom je Marco Pašalić odlično ubacio, Budimir je ostao usamljen na pet metara, ali pucao je direktno u Oblaka. Priliku Hrvatske pogledajte OVDJE.
20'
Marco Pašalić projurio je desnom stranom i ubacio, a Perišić je pokušao atraktivnim 'škaricama'. Oblak je to lako uhvatio u ruke. Perišićev pokušaj pogledajte OVDJE.
16'
Nakon hrvatskog kornera Oblak je odbio loptu, koja je došla do Matea Kovačića. Hrvatski veznjak okušao je udarac, ali lopta je završila iznad gola. Prije samog kornera, Slovenija je napravila prisilnu zamjenu. Umjesto ozlijeđenog Karničnika, ušao je Kuzmić.
11'
Velika prilika Slovenije!
Krenuli su u brzi protunapad koji je zaključio Lovrić opasnim udarcem. Livaković je uspio dotaknuti loptu, koja je potom završila na vratnici. Situaciju pogledajte OVDJE.
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