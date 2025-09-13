UŽIVO

UŽIVO / HRVATSKA – FRANCUSKA 1:2 Čilić ponovno gubi s breakom zaostatka

Davis Cup 13. ruj 202511:39 > 17:08 0 komentara
Sport Klub

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.

U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.

Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para.

Sada slijedi susret Marina Čilića i Corentina Mouteta, a pratite sve na Sport Klubu 2.

17:06

Ponovno break Mouteta

Serija breakova. Moutet ponovno vodi i sve je bliže pobjedi

17:04

Moutet napravio break, Čilić ekspresno vratio

Moutet je poveo s 2:1, ali se Čilić ekspresno vratio. 

16:24

Moutet osvaja set

7:5 za Francuza 

16:18

Čilić ponovno gubi servis

Loš gem Čilića. Moutet ponovno ima servis za set.

16:13

Čilić spašava servis za set

Potpuni povratak Čilića. Napravio je break na Moutetovom servisu za set. 5:5 je u prvom setu.

15:50

Čilić se polagano vraća

Dva brza gema Čilića. Smanjio je na 3:2. 

15:29

Odmah break Francuza

Čilić je u prvom gemu izgubio svoj servis i Moutet ima prednost.

15:21

Počeo je Čilićev meč s Moutetom

Hrvatski tenisač prvi servira.

14:55

Sada ne teren izlazi Čilić

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić sada će pokušati poravnati rezultat protiv Francuske na 2:2, a s druge strane stajat će mu Corentin Moutet.

14:39

Gotovo je, slave Mektić i Pavić!

Pavić i Mektić slavili su 6:3, 7:5 protiv Bonzija i Herberta i donijeli su prvi bod Hrvatskoj u Osijeku. Sada je ukupan rezultat protiv Francuske 2:1.

