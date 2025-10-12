VIDEO / Turnir za pamćenje: Valentin Vacherot kao 204. na svijetu osvojio Masters u Šangaju!

Podijeli :

Nevjerojatna priča ispisana je ovaj tjedan na Masters turniru u Šangaju.

Tenisač iz Monaka, Valentin Vacherot, pobjednik je turnira u Šangaju nakon što je u finalu nakon nešto više od dva sata igra pobijedio bratića Arthura Rinderknecha sa 3:6, 6:4, 6:4.

Vacherot, 204. na svijetu, je ovom nevjerojatnom titulom postao najniže rangirani tenisač koji je osvojio Masters titulu.

Prethodno je to učinio Borna Ćorić koji je 2022. godine osvojio titulu u Cincinnatiju kao 154. igrač svijeta.

