VIDEO / Trener Futsal Dinama za SK: ‘Hrvati ne vjeruju dovoljno u sebe’

Hrvatska futsal reprezentacija je u subotu osvojila povijesnu medalju na Europskom prvenstvu u Ljubljani. Nakon izvođenja šesteraca pobijedili su Francusku s 5:5 (6-5 nakon penala). Povodom tog velikog uspjeha u našoj emisiji Jutro SK gostovao je Matija Đulvat, trener Futsal Dinama. On se dotaknuo stanja u futsalu, reprezentacije, a bio je i dobronamjerno kritičan prema svima u futsalu. Posebno se istaknula njegova izjava o tome kako Hrvati ne vjeruju dovoljno u sebe te da bi puno više postigli da to krenu raditi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.