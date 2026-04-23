Tom Aspinall za SK: Dajte mi Pereiru ili Ganea, svejedno mi je! City će osvojiti Premier ligu!

Naš Vedran Babić uhvatio je svoju priliku, a uhvatio je i aktualnog UFC prvaka u teškoj kategoriji, Toma Aspinalla za kratak razgovor. Aspinall je u Splitu povodom Split Sports Festivala pa je tako dao kratak intervju za Sport Klub.

Sviđa li vam se u Splitu, prvi vam je put?

“Prvi mi je put, da. Treći dan sam tu, prekrasno je!”

Kako teče oporavak, kada vas možemo očekivati natrag?

“Ide sjajno, moram razgovarati s doktorom pa ćemo vidjeti što dalje”.

Je li vas bilo strah da se nećete vratiti na vrijeme, da će se nešto pogoršati?

“Naravno, kod ozljeda je tako. Ipak, sada sve ide kako treba i dobro sam. Ozljede su dio sporta, ne razmišljam o tome previše”

Želite li revanš s Ganeom ili ipak Pereiru?

“To će biti moj idući meč. Svejedno koji od njih dvojice.”

Mjesto gdje se želite boriti?

“Svejedno mi je.”

Hoće li City postati prvak? Hoćete li slaviti s njima?

“Hoće! Vjerojatno ne (haha).”

