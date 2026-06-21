Vragolasti Tenis za SK najavio Wimbledon: ‘Čilić može do drugog tjedna, a više vjerujem Đokoviću nego Zverevu’

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Grgo Dukić, vlasnik kultnih Facebook i Instagram stranica "Vragolasti Tenis", gostovao je u jutarnjem programu Sport Kluba kod Dore Jagodić. U razgovoru se prisjetio početaka jedne od najpopularnijih teniskih zajednica u regiji, otkrio kako nastaju objave koje svakodnevno prate tisuće ljubitelja tenisa te govorio o podcastima koje radi s našim kolegama Hodobom i Pajvotom. Dotaknuo se i aktualnih tema iz svijeta tenisa, među kojima je bio i prvi Grand Slam naslov Alexandera Zvereva osvojen na Roland Garrosu. Najavio je i Wimbledon te iznio svoja očekivanja od hrvatskih predstavnika na trećem Grand Slam turniru sezone. Podsjetimo, Wimbledon ćete i ove godine moći pratiti na kanalima Sport Kluba od 29. lipnja do 12. srpnja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.