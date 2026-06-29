VIDEO / Zaprosio djevojku pa se Đoković ubacio: ‘Očekujem poziv na vjenčanje’

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Novak Đoković igra napeti meč prvog kola na Wimbledonu protiv Yibinga Wua. U prvom setu slavio je sa 6:4 da bi mu Kinez uzvratio sa 7:5 u drugoj dionici. Tada se kod Đokovića počela vidjeti nervoza što nije bio slučaj nakon prvoga seta. Naime, tada je na tribinama nastao delirij jer je jedan gledatelj zaprosio svoju djevojku koja je na prijedlog i pristala. To je primijetio i Đoković koji im je čestitao, a onda se ubrzo i našalio te ih je zatražio za poziv na vjenčanje. Na to je budući bračni par reagirao pozitivno, s osmijehom i pljeskom.

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