VIDEO / Vukov se vratio u ‘boks’ Ribakine, nakon ovog razgovora uslijedio je preokret

Jedna od najboljih tenisačica svijeta Elena Ribakina pobijedila je u prvom meču nakon povratka trenera Stefana Vukova u njezin tim. WTA je potvrdio da je Vukovu ukinuta gotovo jednogodišnja suspenzija zbog sumnji u loše postupanje prema igračici. Vukov se odmah pojavio u 'boksu' Ribakine u drugom kolu WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, u društvu Talijana Davidea Sanguinettija koji je nominalno bio glavni trener Ribakine za vrijeme izbivanja Vukova. Hrvatski je trener, kao i inače, dosta komunicirao s Ribakinom, pogotovo nakon što je osvajačica Wimbledona iz 2022. godine izgubila prvi set protiv Meksikanke Renate Zarazue. U nastavku je Ribakina preokrenula i pobjedom 4:6, 6:0, 7:5 izborila treće kolo.

