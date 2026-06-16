VIDEO / Viralna scena iz Dublina: Galeb usred meča ‘opljačkao’ Bernarda Tomića, a onda je uslijedio još veći kaos

Iako je Tomić, trenutačno 192. tenisač svijeta, osvojio prvi set nakon tie-breaka, nije uspio dovršiti posao. Domaći predstavnik Gannon, koji se nalazi tek na 1089. mjestu ATP ljestvice, priredio je veliko iznenađenje i slavio rezultatom 6:7 (4), 6:4, 7:6 (1) nakon dva sata i 56 minuta igre.

Tako će se dvoboj u Dublinu pamtiti ne samo po velikom preokretu irskog tenisača, nego i po galebu koji je na nekoliko trenutaka postao glavna zvijezda turnira.