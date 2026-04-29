VIDEO / Velika greška jednog od najcjenjenijih sudaca na Touru, pogledajte kako je naštetio Čehu

Alexander Zverev slavio je 6:4, 6;7, 6:3 protiv Jakuba Menšika i izborio plasman u četvrtfinale Mastersa u Madridu, no meč je ostao u sjeni velike pogreške jednog od najcjenjenijih sudaca na Touru.

Mohamed Lahyani je kod 5-3 pri servisu Zvereva i rezultatu 30:15 prekinuo igru jer je smatrao da je Nijemac odigrao nakon dvostrukog odskoka. Drugi nositelj je tražio pregled snimke kojom je i Lahyani vidio da dvostrukog odskoka nije bilo te priznao da je pogriješio.

Obzirom da je nakon tog udarca Zvereva, Menšik imao otvorenu priliku za osvajanje poena, sudac je najštetio njemu u ovoj situaciji jer se poen ponavljao te ga je iz druge prilike osvojio Zverev.