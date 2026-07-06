VIDEO / Uoči posljednjeg meča svi su napustili kraljevsku ložu Wimbledona, samo je Federer ostao

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Na Wimbledonu su u ponedjeljak na centralnom terenu zakazali tri meča. Sve je otvoreno susretom Alexandre Eale i Jasmine Paolini da bi u drugom meču igrao domaći predstavnik Arthur Fery protiv Bugarina Grigora Dimitrova, a posljednji meč dana bio je namijenjen Alexanderu Zverevu, aktualnom osvajaču Roland Garrosa i Jiriju Lehečki, 13. nositelju. Sve te susret pomno je pratio osmerostruku osvajač Wimbledona Roger Federer koje se nije micao iz kraljevske lože. Brojni ljudi su se izmjenjivali, a u jednom trenutku, netom prije početka kasnog meča Zvereva i Lehečke, legendarni Švicarac ostao je je jedan od četvero ljudi u loži. Ikonu svjetskog tenisa to nije zasmetalo jer je mogao uživati u tenisu koji su na centralnom terenu All England Cluba pružili Nijemac i Čeh.

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