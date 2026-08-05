VIDEO / Tsitsipas i Fonseca oduševili publiku, pogledajte najbolji poen meča

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U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu i jednom od najiščekivanijih parova Joao Fonseca porazio je Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (3), 7:5. Meč je obilježila sjajna izmjena početkom drugog seta na servisu Tsitsipasa, kada je malo nedostajalo da Fonseca proslavi spektakularan poen.

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