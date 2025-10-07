VIDEO / Trenutak koji je prelomio meč: Đoković je već krenuo na klupu, a onda je Španjolac napravio ovo

Podijeli :

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Šangaju pobjedom nad Španjolcem Jaumeom Munarom. Bio je to iznimno težak meč za jednog od najvećih tenisača svih vremena, ali je na kraju nakon više od dva i pol sata igre i borbe s uvjetima došao do pobjede. Odlučujući set nije krenuo najbolje za Srbina jer je Munar bio na pragu osvajanja gema za 1:0, ali je neobjašnjivo promašio lagani udarac te je na kraju i izgubio gem. Na kraju je Đoković slavio sa 6:3, 5:7, 6:2.