VIDEO / Tabilo iz kvalifikacija do naslova u Kini, Musetti u suzama nakon poraza

Čileanski tenisač Alejandro Tabilo pobjednik je ATP turnira u kineskom Chengduu nakon što je u finalu bio bolji od prvog nositelja Talijana Lorenza Musettija sa 6:3, 2:6, 7:6(5).
Tabilo je na putu do naslova upisao sedam pobjeda, dvije u kvalifikacijama, te pet u glavnom dijelu turnira.
Za 28-godišnjeg Čileanca to je treći osvojeni turnir u petom finalu. Prošle godine je slavio u Aucklandu i Mallorci.
S druge strane Musetti je u sedmom finalu upisao peti uzastopni poraz. Jedine svoje naslove osvojio je još 2022. u Napulju i Hamburgu. Talijan je u 2024. poražen i u finalu ATP 175 Challengera pa mu se očito nakupilo teških poraza. Slomio se deveti tenisač svijeta nakon meča te je zaplakao dok je Tavilo slavio svoju titulu.
