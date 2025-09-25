VIDEO / Srpski tenisač bijesan na Runea: ‘Nitko te ne voli i ovo je dokaz!’

Podijeli :

Hamad Međedović je bio bijesan na Holgera Runea u pauzi između dva seta na turniru u Tokiju.

Danac je na kraju sVvladao Srbina, ali je u centru pažnje bio njihov sukob. Tenisača iz Novog Pazara je očigledno jako iznervirala neka gesta Danca.

Jasno se čulo da mu govori:

„Nitko te ne voli i ovo je dokaz. Nikada se nećeš ni ispričati. Svako normalno ljudsko biće bi se bar znalo ispričati “, rekao je Hamad, ali tu nije stao.

“Nitko te ne voli. Svi su mi to rekli. I baš me briga što ćeš ti reći“, zaključio je Hamad.

Rune je uglavnom šutio, a Međedović je nakon ‘izljeva bijesa’ izgubio drugi set 6:1.