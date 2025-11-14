VIDEO / Sporan poen koji je prelomio meč i ostavio Pavića bez polufinala Torina: ‘Ne bih sucu bio u koži’

Podijeli :

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ostali su bez plasmana u polufinale završnog ATP turnira osam najboljih parova u Torinu, gdje su u posljednjem kolu grupne faze bolji od njih sa 7:6 (5), 6:2 bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj, ali prvi u ovoj godini, u kojem je finsko-britanska kombinacija uzvratila hrvatsko-salvadorskom paru za prošlogodišnji poraz u polufinalu završnog turnira u Torinu i time izjednačili omjer na 2:2 te Pavića i Arevala ostavili na trećem mjestu u skupini “John McEnroe” s učinkom 1:2.

A u tom meču vidjeli smo i jedan sporan poen. Na 4:4 u tie-breaku prvog seta sudac je imao dosta težak zadatak. Naime, Pavićeva lopta koju je poslao je otišla u out, ali dugo se gledala situacija je li Patten udario lopticu prije nego je ona udarila o pod. Nakon pregleda snimki iz više kuteva sudac je zaključio da se ne može točno procijeniti, ali je ostao pri prvotnoj odluci. Heliovaara i Patten iskoristili su takvu odluku i osvojili sljedeći poen, a kasnije i prvi set. Dakle, to je bio i poen koji je prelomio ovaj meč.

I naš komentator Goran Stojanović poručio je da ne bi u ovoj situaciji bio “sucu u koži”.

Uz to, Pavić je prethodno pogodio i skupljačicu lopti. Pogledajte obje situacije u videu iznad.

