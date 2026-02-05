VIDEO / Skandal u svijetu tenisa? Humbert vodio pa sumnjivo izgubio nakon što je nešto pogledao na mobitel

Podijeli :

Neobična situacija u drugom kolu ATP 250 turnira u Montpellieru. U francuskom okršaju je 37-godišnji Adrian Mannarino, 70. igrač ATP ljestvice, pobijedio Uga Humberta (27) koji je 38. na svijetu sa 6:7, 6:3, 7:6. Nakon drame koja je trajala gotovo tri sata ljubitelji tenisa pričaju o tome kako je Humbert ispustio pobjedu te ga na društvenim mrežama optužuju da je namjerno izgubio nakon što je išao provjeriti mobitel u trenutku kada je gubio 4:3 u tiebreaku odlučujućeg seta.

