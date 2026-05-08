VIDEO / Sjajni Prižmić odveo meč u treći set protiv Đokovića

Podijeli :

U drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić je drugi put u karijeri dobio veliku privilegiju igrati protiv Novaka Đokovića.

Prva četiri gema u meču Prižmića i Đokovića prošla su bez breakova, a najbliže tome bio je Đoković koji je kod 2:1 imao break loptu. Nju je Splićanin spasio sjajno i na kraju osvojio gem, ali do kraja seta nije uspio parirati Đokoviću te je Srbin sa 6:2 osvojio prvu dionicu igre.

U drugom setu Đoković je imao problema sa zdravljem i mučio se u igri. To je iskoristio Prižmić koji je odjurio na 4:0 te je na kraju set zaključio sa 6:2.