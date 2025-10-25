VIDEO / Sjajni Fonseca stao uz bok Ivaniševiću i došao na korak od rezultata karijere

Podijeli :

Brazilski 19-godišnji tenisač Joao Fonseca (ATP - 46.) pobijedio je Španjolca Jaumea Munara (ATP - 42.) sa 7-6 (4), 7-5 i plasirao se u svoje prvo finale na dvoranskom ATP 500 turniru u švicarskom Baselu te drugo na ATP Touru.

Mladi Brazilac je došao na četvrto mjesto popisa najmlađih finalista u povijesti Swiss Indoorsa, a ‘ugurao’ se između Jima Couriera (1989.) i Rogera Federera (2000.). Ispred njega su još ostali Mats Wilander (1982.) i Goran Ivanišević (1990.). Od spomenute četvorice teniskih velikana samo je Courier uspio pobijediti u finalu i osvojiti naslov, a svladao je Stefana Edberga.

Fonseca je, ujedno, postao prvi brazilski finalist na ATP Touru u kategoriji turnira iznad 250 serije u posljednje 22 godine, još od posljednjeg Masters 1000 finala u karijeri za Gustava Kuertena, koje je 2003. odigrao u Indian Wellsu.

Fonsecin suparnik u meču za naslov, u kojem će Brazilac pokušati osvojiti novi trofej nakon trijumfa u Buenos Airesu u veljači, bit će Španjolac Alejandro Davidovich Fokina kojem je Ugo Humbert predao polufinali meč pri rezultatu 7-6(4), 3-1.

