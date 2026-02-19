VIDEO / Sjajni Fils vraća se u pravu formu, Ivanišević euforično proslavio pobjedu

Podijeli :

Prvi polufinalisti ATP 500 turnira u Dohi su Andrey Rublev i Arthur Fils, koji su bez većih problema svladali Stefanos Tsitsipas i Jiří Lehečka.

Ruski tenisač tako se “osvetio” za poraz Daniil Medvedev i pobijedio Grka maksimalnim rezultatom, iako je nekadašnji finalist French Opena i Australian Open u nekoliko navrata nagovijestio da bi mogao zakomplicirati situaciju na terenu. Branitelj naslova u prvom je setu rano došao do breaka, potom spasio pet break-lopti prije nego što je ponovno oduzeo servis suparniku. Svoje je prilike koristio maksimalno i napravio dobru uvertiru za nastavak meča. U drugom setu nije bilo prilika za break, a zatim je rutinski riješio tie-break i izborio prvo polufinale još od Hamburga u svibnju prošle godine, kada ga je u borbi za naslov zaustavio Flavio Cobolli.

Ovo je ujedno pozitivan pomak za Tsitsipasa, koji prije Katara nije povezao dvije pobjede još od prošlog travnja, kada je u Barceloni svladao Reilly Opelka i Sebastian Korda.

Supertalentirani Francuz pauzirao je pola godine zbog teške ozljede donjeg dijela leđa, a na teren se vratio početkom veljače. Nakon četvrtfinala u Montpellieru i očekivane rane eliminacije od Alex de Minaur u Rotterdamu, stiglo je i polufinale u Perzijskom zaljevu — ohrabrujući početak suradnje s Goran Ivanišević, koji odnedavno sjedi u njegovu boksu. Dvadesetjednogodišnjak je prilično lako nadigrao favoriziranog Čeha i mogao napraviti i više od sasvim dovoljnih pet breakova. Lehečka sezonu nije započeo najbolje, ali ima još mnogo vremena uhvatiti formu do jeseni, kada je prošle sezone pružao najbolje partije.

Pobjednički dvojac sada se nada iznenađenjima. Ako ih ne bude, Fils će igrati protiv Jannik Sinner, a Rubljov protiv Carlos Alcaraz u polufinalu. Karen Khachanov pokušat će spriječiti Španjolca u nastojanju da nastavi niz od devet mečeva bez poraza na startu sezone, dok će se s Talijanom suočiti Jakub Menšík.