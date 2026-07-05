VIDEO / Sjajna Osaka srušila Sabaljenku i izborila četvrtfinale Wimbledona

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Naomi Osaka na ovom Wimbledonu najviše pažnje privlači svojim odjevnim kombinacijama uoči mečeva, no osim toga igra i vrhunski tenis. Japanska tenisačica i četverostruka Grand Slam pobjednica je do okršaja s Arynom Sabalenkom slavila u tri meča bez izgubljenog seta (Elsa Jacquemot, Anastasia Gasanova, Daria Kasatkina). Nije se očekivalo da će tako biti i protiv prve tenisačice svijeta, no Japanka je odigrala fenomenalan meč te je sa 6:2, 7:6(2) izborila četvrtfinale Wimbledona prvi put u karijeri. Svoje Grand Slamove Osaka je osvojila na Australian Openu (2018., 2021.) te na US Openu (2018., 2020.). Za plasman u polufinale Osaka će igrati protiv Karoline Muchove koja je s 2-1 u setovima bila bolja od Barbore Krejčikove.

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