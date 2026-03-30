VIDEO / Sinner za SK: Ne mogu se uspoređivati s Đokovićem i Federerom

"Mislim da se ne mogu uspoređivati s tim igračima, s Novakom i Rogerom“, rekao je Jannik Sinner za Sport Klub nakon osvajanja titule u Miamiju.

“Oni su radili fantastične stvari više od 15 godina, ja sam tek na početku. Imam svoj način na koji igram i kako vidim stvari na terenu. Ponekad je to dobro, ponekad nije“, dodao je Sinner u razgovoru s kolegom sa srpskog Sport Kluba Ivanom Govedaricom.

Sinner je postao prvi u povijesti koji je kompletirao Sunshine Double bez izgubljenog seta, a prvi kojem je to uspjelo još od Federera 2017. godine. Rekorder je Novak Đoković s četiri takva uspjeha.

U finalu je Sinner svladao Jiříja Lehečku sa 6:4, 6:4. U meču koji je bio prekidan pljuskovima, Sinner se s break-loptama suočio samo u jednom gemu, pri rezultatu 2:1 u prvom setu.

“Oni su trenutno puno bolji nego ja. Ali, ima još stvari koje moram napraviti. Sretan sam, i općenito i zbog pobjede ovdje. Sada sam sretan što se vraćam u Europu.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.