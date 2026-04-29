VIDEO / Sinner prvi put u polufinalu Madrida, Realove zvijezde pljeskom ispratile španjolskog tinejdžera

Podijeli :

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner prvi put u karijeri izborio je polufinale ATP Masters 1000 turnira u Madridu. Mjesto u zadnja četiri zaradio je pobjedom nad devetnaestogodišnjim Španjolcem Rafaelom Jodarom 6:2, 7:6. Jodar je odigrao jako dobar meč i zaslužio pljesak nogometnih zvijezda Real Madrida poput Thibauta Courtoisa i Judea Bellinghama koji su pratili meč u svečanoj loži, no Sinner je u ključnim trenucima pogotovo drugog seta bio bolji. U polufinalu će Sinner igrati protiv Arthura Filsa ili Jirija Lehečke. Madridski Masters do sada je bio jedini na kojem Sinner nije igrao u polufinalu, a s obzirom na izostanke Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića Talijan je veliki favorit za osvajanje devete Masters krune u karijeri.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.