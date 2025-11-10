VIDEO / Sinner pobijedio ozlijeđenog Auger-Aliassimea, pogledajte trenutak koji je sve prelomio

Podijeli :

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner pobjedom je otvorio nastup na ATP Finalsima pred svojom publikom u Torinu. U dva je seta pobijedio Felixa Auger-Aliassimea 7:5, 6:1, s tim da je Kanađanin u posljednjem gemu prvog seta ozlijedio list lijeve noge i do kraja meča više nije bio konkurentan Talijanu. Auger-Aliassime zatražio je i liječnički time-out, ali tada je već bilo prekasno. Sinner je već vodio 3:0 u drugom setu i bez većih problema je priveo meč kraju. U toj grupi Björn Borg Zverev je dan ranije svladao Bena Sheltona 6:3, 7:6.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.