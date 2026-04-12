VIDEO / Sinner nadigrao Alcaraza u finalu Monte Carla i ponovno preuzeo vrh ATP ljestvice

Podijeli :

Guliver image

U finalu ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu srela su se dva najbolja tenisača današnjice, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Bila je to borba za veliki naslov, ali i za poziciju broja jedan sljedećeg tjedna. Na kraju je u sjajnom meču do pobjede od 2-0 u setovima došao Sinner.

Otvorio je Alcaraz s 2:0 da bi Sinner ekspresno uzvratio s dva gema u nizu, a onda je imao i break loptu za prednost. Međutim, Alcaraz se izvukao i set je zatim išao svojim tijekom, bez breakova. To je značilo i odlazak u tie-break gdje se bolje snašao Sinner koji je slavio sa 7-5. Set je Talijan osvojio nakon što je Alcaraz napravio dvostruku pogrešku.

U drugom setu je ponovno Alcaraz prvi napravio break, ali je od vodstva 3:1 izgubio pet gemova u nizu i Sinner je sa 7:6(5), 6:3 osvojio svoju najveću titulu na zemlji u karijeri te je ponovno došao na vrh ATP ljestvice.

Od ponedjeljka će Sinner biti prvi tenisač svijeta te će mu to biti 67. tjedan na vrhu.

