VIDEO / Sinner izborio polufinale Wimbledona, Đoković pobjedom može zakazati novi derbi

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Jannik Sinner je u četvrtfinalu Wimbledona slavio s 3-0 u setovima protiv iskusnog Jan-Lennarda Struffa te je izborio novo polufinale Wimbledona gdje brani i naslov.

Nije to bio najlakši meč za prvog igrača svijeta koji je u prvom setu dugo lomio Nijemca. Na kraju je to uspio napraviti kod 5:5 kada je Struff uz nekoliko grešaka otvorio vrata Sinneru. Nakon toga je bio siguran za 7:5.

U drugom setu rano je Talijan napravio break, ali ga je isto tako i izgubio. Potom do kraja seta nije bilo breakova da bi na kraju Sinner bio bolji u tie-breaku sa 7-4 čime je stigao na set od polufinala.

Struff se uspio držati u egalu do 3:3 u trećem setu da bi tada prvi igrač svijeta s tri gema u nizu zaključio meč i izborio polufinale Wimbledona gdje čeka pobjednika meča između Novaka Đokovića i Felixa Auger-Aliassimea. S obojicom Sinner ima povijest mečeva, ali većina ljubitelja tenisa zaziva novi okršaj Đokovića i Sinnera.

Bio bi to njihov 12. okršaj, a zasad sa 6-5 u pobjedama vodi Talijan. Međutim, u posljednjem je slavio Đoković. Bilo je to u polufinalu Australian Opena kada je Srbin slavio s 3-2 u setovima.

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