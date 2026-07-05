VIDEO / Sinner izborio četvrtfinale Wimbledona, sve je bliži novi okršaj s Đokovićem

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Jannik Sinner se, nakon teškog prvog kola Wimbledona gdje je igrao pet setova protiv Miomira Kecmanovića, ipak probudio i počeo prikazivati nešto bolje partije. Tako je nakon tog teškog meča upisao tri pobjede bez izgubljenog seta. Posljednja je stigla u osmini finala protiv Shintara Mochizukija, japanskog kvalifikanta.

Osim manjih problema na početku meča, Sinner je lakoćom prolazio kroz svoje servis gemove. Ta sigurnost radila je pritisak na Japanca koji je u prvom setu dva puta gubio svoj početni udarac. To je značilo da je prvi igrač svijeta sa 6:3 došao do prvog seta.

U drugom setu breakova nije bilo pa je pobjednik odlučen u “trinaestoj igri” gdje je s uvjerljivih 7-0 bolji bio Sinner. Na krilima tog seta Sinner je odmah na početku treće dionice stigao do breaka i nakon toga više nije bilo upitno da će slaviti s 3-0 u setovima. Na koncu je Talijan Japanca porazio sa 6:3, 7:6(0), 6:3 te je izborio četvtfinale.

Za prolazak u polufinale igrat će protiv Jan-Lennarda Struffa koji je bio na korak od poraza protiv Huberta Hurkacza. Poljak je vodio s 2-0 u setovima, ali se Nijemac vratio te mu je kod vodstva od 4:2 u petom setu Hurkacz predao meč. Tako je Struff u 37. godini života stigao do svog prvog Grand Slam četvrtfinala u pojedinačnoj konkurenciji.

Wimbledon mu je bio sretan i 2018. godine jer je tada u parovima došao do četvrtfinala s Benom McLachlanom.

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