VIDEO / Sinner ekspresno zaključio meč nakon kišnog prekida, stigao je na korak od Đokovićevog rekorda

Podijeli :

U subotu se odigrala završnica polufinalnog meča ATP Masters 1000 turnira u Rimu između Daniila Medvedeva i Jannika Sinnera. Susret je prekinut u petak navečer pri vodstvu Talijana od 4:2 u odlučujućem setu. Nakon povratka na zemljani teren u Rimu odigrana su četiri gema te je Sinner upisao pobjedu od 6:2, 5:7, 6:4.

Žestoko je meč otvorio 24-godišnji Sinner protiv šest godina starijeg suparnika te je poveo 4:0, a dva breaka prednosti je zadržao do kraja prvog seta i do 6:2.

Medvedev nije bio uzdrman takvim lošim startom te je uzvratio s 3:0 u drugom setu. Za razliku od suparnika Medvedev tu prednost nije zadržao te se Sinner vratio u igru i izjednačio na 3:3 u drugoj dionici, ali treba naglasiti da je ruski tenisač kod vodstva 3:0 propustio tri break prilike za 4:0.

U ostatku drugog seta se vodila izjednačena i žestoka borba, s tim da je Sinner izgledao fizički sve slabije na terenu. Kod 6:5 Medvedev je iskoristio treću set-loptu za izjednačenje u setovima.

Dobio je Rus prvi gem trećeg seta i onda je uslijedio niz od tri gema Sinnera unatoč tome što se teško kretao u igri, s čestim grčevima na licu. Kod vodstva Sinnera 4:2 i prednosti Medvedeva pri servisu kiša je prekinula meč i više nije dopuštala nastavak tijekom petka.

Nakon povratka na zemljani teren u Rimu odigrana su četiri gema te je Sinner upisao pobjedu od 6:2, 5:7, 6:4.

U finalu će igrati protiv Caspera Ruuda. Tamo će tražiti deveti različiti osvojeni Masters 1000 turnir. Ako osvoji Rim postat će tek drugi tenisač koji je kompletirao svih devet Mastersa. Jedini kojemu je to uspjelo je Novak Đoković kojemu je bolna točka bio Cincinnati kojega je na kraju i osvojio 2018. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.