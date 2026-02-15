VIDEO / Shelton spasio tri meč-lopte, osvojio Dallas i izjednačio američki rekord

Podijeli :

U finalu ATP 500 turnira u Dallasu sreli su se Taylor Fritz koji je u polufinalu pobijedio Marina Čilića te Ben Shelton. Iako je prvi set osvojio Fritz, do pobjede je došao Shelton s 2-1 u setovima.

Puno bolje je Fritz otvorio susret te je već nakon tri gema vodio s 3:0. Ta prednost bila je nedostižna za Sheltona te je prvi set završio sa 6:3 u korist bolje rangiranog Amerikanca.

U drugom setu Shelton se ponovno mučio, ali kad je uspio spasiti break lopte pri rezultatu 3:3 je proigrao. U sljedećem gemu je Fritzu napravio break bez izgubljenog poena, a onda je bio siguran na servisu za set za 6:3 i odlazak u odlučujuću dionicu.

Tamo je do breaka kod 1:1 došao Shelton, ali čuvao ga je tek do 3:1. Nakon toga je Fritz osvojio dva gema u nizu i poravnao na 3:3. Poveo je Fritz i s 4:3 da bi kod 5:4 imao i tri meč-lopte. Njih je uspješno spasio Shelton koji je potom u 11. gemu napravio break. Uspio je 23-godišnji Amerikanac potom zadržati smirenost te je s 3:6, 6:3, 7:5 osvojio svoju drugu ATP 500 titulu te se tako poravnao na vrhu liste Amerikanaca s naslovima u toj seriji. Takvi turniri igraju od 2009. godine, a dva puta su ih osvajali Sam Querrey te Andy Roddick.

