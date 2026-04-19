VIDEO / Shelton osvojio Munchen i postao prvi Amerikanac s ovim uspjehom nakon više od 20 godina

Podijeli :

U finalu ATP 500 turnira u Munchenu Ben Shelton, šesti tenisač svijeta, je neočekivano lako slavio protiv Talijana Flavija Cobollija koji je ujedno i specijalist za zemljanu podlogu. U prvom setu je Amerikanac bio bolji sa 6:2 da bi u drugom slavio sa 7:5.

Shelton je tako osvojio svoju treću titulu na ATP 500 razini, a prvu na zemlji na toj razini. Nije mu ovo prvi osvojeni zemljani turnir u karijeri jer je u Houstonu 2024. osvojio svoju premijernu titulu na crvenoj prašini.

Ovim naslovom Shelton je prekinuo dugi post Amerikanaca. Naime, od 2002. i Andrea Agassija nijedan američki tenisač nije osvojio zemljanu titulu iznad razine 250. Tada je jedan od rijetkih tenisača s osvojenim Career Golden Slamom (četiri Grand Slama i Olimpijske igre) osvojio Masters turnir u Rimu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.