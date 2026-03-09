VIDEO / Ružić svladala olimpijsku pobjednicu pa za SK otkrila: ‘Sada znam da mogu parirati Top 20 igračicama!’

Podijeli :

Nakon odličnog turnira u Dubaiju gdje je slavila protiv velikih imena poput Emme Raducanu i Elene Rybakine te pružila sjajan otpor Elini Svitolinoj, naša Antonia Ružić stigla je do nove velike pobjede u Indian Wellsu.

Naša 23-godišnja tenisačica javila nam se iz Indian Wellsa dan nakon što je rezultatom 6-4, 7-5 svladala Qinwen Zheng, olimpijsku pobjednicu i nekadašnju četvrtu tenisačicu svijeta.

Antonia Ružić nam je za početak otkrila kako se osjeća jutro nakon napornog meča:

“Začudo se dobro osjećam. Nakon meča sam uživala u pobjedi, danas sam se probudila u dobrom stanju, nastavljam s treninzima i pripremama za meč trećeg kola.”

Kako je iz tvoje perspektive izgledao meč protiv Zheng? Jesi li očekivala da nakon teških mečeva u Dubaiju možeš još jednom svladati tako veliko tenisko ime?

“Ovo što se dogodilo u Dubaiju mi je jako dobro došlo jer sam vidjela da mogu igrati protiv top igračica. Opustila sam se na terenu tamo jer sam došla kao lucky loser i nisam imala ništa za izgubiti i to mi je dalo samopouzdanje za dalje.

Ovdje je bio težak meč i u prvom kolu (op.a. slavila protiv Brady u tri seta), a jučer sam ulazila u meč znajući da ja to mogu. Zheng je propustila dobar dio prošle godine zbog ozljede, ove je igrala jedan-dva turnira i u podsvijesti sam znala da ju mogu dobiti jer sam to pokazala u prethodnim mečevima”.

Zheng je imala sreće na tvojoj prvoj meč lopti, mreža je odradila u njenu korist. Jesi li pomislila da je to trenutak koji bi mogao odvesti meč u krivom smjeru?

“Pa i jesam i nisam. Takve stvari moraš prihvatiti, ne možeš vratiti poen nazad. Tu je moj tim koji me uvijek vrati i posebno radimo na takvim situacijama da zadržim momentum i mirnoću, to sam pokazala u ovom meču.”

Treće kolo protiv Muchove, sjajna Čehinja. Što očekuješ i kako se pripremaš?

“Češke tenisačice su uvijek zeznute. Teško je igrati protiv njih, ali igrala sam protiv nje prošle godine u Montrealu i to mi je bio prvi meč protiv Top 20 igračice. Ona se tad vraćala, ali osjetila sam njene udarce i poznam ju. Nedavno je osvojila Dohu i to pokazuje da je u naletu i da ima samopouzdanja. Dosta varira, ide na mrežu, bit će zanimljiv meč, ali vjerujem u sebe i imam ljude koji vjeruju i nadam se da ću dobiti i taj meč.”

Rekla si nam u Dubaiju da protiv top tenisačica izlaziš na teren opuštenija, bez ekstra pritiska jer nemaš što izgubiti. Jel to i dalje tako ili sad je ipak drugačije kad znaš da zaista možeš slaviti protiv njih?

“I dalje nemam ništa za izgubiti, ali s druge strane znam da zaista mogu pobijediti i Top 20 igračice mi više nisu ništa ‘wow’. Igrala sam dobro protiv Osake u Australiji, tri takve protivnice u Dubaiju, znam da im mogu parirati. Kroz takve mečeve i ja vidim gdje sam i što mogu popraviti, izvukla sam sve najbolje i iz poraza protiv Svitoline jer se iz poraza najviše uči.”

Za kraj, kakva je atmosfera u Indian Wellsu? Naziva li ga se s razlogom ‘petim Grand Slamom’ i je li podloga ove sezone zaista malo brža kao što se govori?

“Svakako opravdava taj nadimak. Imamo super uvjete ovdje, svi su super tretirani i imamo sve što trebamo. Palme me oduševe, sve je mirno i lagano kako volim, sviđa mi se što možeš prošetati po prirodi.

Što se tiče podloge, nisam bila ovdje prošle godine pa ne mogu usporediti, ali cure mi kažu da je brže nego lani. Sporija je od Dubaija, ali nije mi toliko sporo. Sve ovisi i o temperaturi, dobu dana itd… Meni uvjeti očito pašu i nadam se da će tako ostati”.

Antonia nastavlja turnir u trećem kolu danas od 19 sati, a meč pratite na Sport Klubu!