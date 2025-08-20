VIDEO / Ružić šokirala Ruskinju i upisala pobjedu karijere

Podijeli :

Antonia Ružić je u noći s utorka na srijedu igrala prvo kolo WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyju. Njena protivnica bila je Anastazija Pavljučenkova, 44. tenisačica svijeta. Mlada Orehovčanka je Ruskinju svladala sa 7:6(4), 6:1 te je tako izjednačila pobjedu karijere.

Hrvatska kvalifikantica je u meč protiv Ruskinje ušla kao autsajder, no ona je dobro parirala Pavljučenkovoj. Ružić voj servis u prvom setu nije gubila ni jednom kao ni Ruskinja te se otišlo u tie-break.

Tamo smo vidjeli nekoliko obrata, a ključni se dogodio kod 4-3 za Pavljučenkovu. Ružić u tom trenutku osvaja tri poena u nizu za 7-4 i osvajanje prve dionice igre.

U drugom setu samo jedna tenisačica bila je na terenu, a to je bila Orehovčanka koja je sa 6:1 zaključila susret. Tako je sa 7:6(4), 6:1 izjednačila pobjedu karijere.

Nedavno je Ružić u Montrealu pobijedila Anastaziju Potapovu koja je bila 44. na svijetu, a na istom mjestu je sada i Pavljučenkova. Razlika između dvije Ruskinje je ta što je Pavljučenkova nekad bila 11. na svijetu dok je Potapova najbolje rangirana bila na 21. poziciji.

Orehovčanka će u drugom kolu igrati protiv Elisabette Cocciaretto koja ju je nedavno porazila u švedskom Bastadu. U Monterreyju je drugo kolo izborila i Vekić. Osječanka će nakon pobjede nad Marijom Sakkari igrati protiv Elise Mertens.