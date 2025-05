VIDEO / Ružić pružila dobar otpor Fernandez u prvom setu, u drugom nije uspjela uzeti ni gem

Za 22-godišnju Međimurku ovo je bio prvi nastup u glavnom ždrijebu jednog WTA 1000 turnira, do kojeg je došla iz kvalifikacija, što je već bio veliki uspjeh. Protiv favorizirane vršnjakinje iz Kanade Ružić se dobro nosila do polovice prvog seta, kad je došla do izjednačenja na 3-3 nadoknadivši rani ‘break’ i zaostatak od 1-3.

No, tek što je vratila ‘break’, Ružić je po drugi put izgubila servis. Pokazalo se da je to bio početak kraja za hrvatsku tenisačicu, jer je do kraja meča uspjela osvojiti još samo jedan gem. U drugom setu je još triput izgubila servis i ostala bez prilike za osvajanje gema.

Fernandez je prvi put u karijeri uspjela na rimskoj crvenoj zemlji ostvariti dvije pobjede i plasirati se u treće kolo, u kojem će joj suparnica biti Ukrajinka Marta Kostjuk. Ona je u drugom kolu svladala Ruskinju Darju Kasatkinu sa 6-4, 6-2.

Hrvatska je ostala na jednoj predstavnici, Osječanki Donni Vekić, koja će protiv Kanađanke Biance Andreescu pokušati izboriti plasman u treće kolo.

