VIDEO / Ruski tenisač Đokoviću uoči meča na Wimbledonu: ‘Tvoje ime je posvuda’

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U osmini finala Wimbledona su se na centralnom terenu sreli Novak Đoković, najbolji tenisač svih vremena i Roman Safiullin, ruski kvalifikant koji oduševljava na ovom turniru. Đoković je u svojoj karijeri sedam puta osvajao Wimbledon i još je tri puta gubio u finalima. Tako je njegovo ime prisutno u sobi kroz koju igrači prolaze na putu do centralnog terena u All England Clubu. Primijetio je to i Safiullin koji se našalio rekavši srpskom tenisaču "tvoje ime je posvuda". Đoković to prvo nije čuo, a kada mu ruski tenisač to ponovio, nasmijao se te su u dobrom raspoloženju otišli na puni centralni teren.

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