VIDEO / Prvi čovjek HTS-a za SK: ‘Razgovaram s Ančićem i Ljubičićem, a želim da Slavonija dobije turnir’

Kao što vam je dobro poznato, najbolji svjetski tenis gostuje upravo na kanalima Sport Kluba. U ovom predbožićnom razdoblju malo odmaramo od tenisa, ali o njemu itekako razmišljamo. Pogotovo o hrvatskom tenisu.

Tim povodom u našem smo zagrebačkom studiju ugostili novog predsjednika Hrvatskog teniskog saveza Zdravka Marića. Nekadašnji ministar financija Vlade Republike Hrvatske na toj je funkciji naslijedio Nikolinu Babić koja je šest godina vodila Savez.

Pred Marićem, inače strastvenim teniskim rekreativcem (kažu, jako je dobar!), zahtjevan je posao. Mora prije svega osigurati dostatne financije za potrebe svih onih koji su ovisni o Savezu, izgraditi što je moguće više terena diljem zemlje, početi raditi na središnjem projektu izgradnje nacionalnog teniskog centra te privući što više djece u tenis. Ne zvuči lagano. I neće biti. To je sigurno.

Ali poznavajući Marića kao ministra, uporan je, energičan i ambiciozan. Kako će sam reći, zna se postaviti. Kroz političku i poduzetničku karijeru, ali i privatno kroz rekreativni tenis, umrežio se s ljudima koji bi mogli biti od velike pomoći i samom HTS-u. Bilo kao partneri, “know-howom“, bilo kao sponzori, novcem.

Kako god, očekivanja su velika.

Dva su mjeseca prošla otkad ste postali predsjednik. Kako ste se snašli i, da razriješimo nedoumice, jeste li strogo tehnički postali predsjednik ili još niste?

“Na to se još čeka. Na Skupštini 16. listopada članovi su mi jednoglasno dali povjerenje. Dokumentacija je predana, ali postoji tužba protiv Saveza koja je nastala prije mog imenovanja i dok se to ne riješi, moj upis u Registar udruga još se čeka. Nadam se da će se to dogoditi što prije. No, mi normalno funkcioniramo. U Savezu postoji osoba ovlaštena za zastupanje, to je izvršni direktor (op.a. Vladimir Jovanoski).”

Nisu baš svi bili oduševljeni Vašim izborom, Zagrebački savez izrazio Vam je nepovjerenje?

“To se dogodilo nakon Skupštine. S moje strane ništa se ne mijenja. Ja to prihvaćam i nastavit ćemo i dalje suradnju i dijalog. Svi će savezi imati svoje mjesto i moći će reći svoje mišljenje. Ja sam uključive prirode, nisam svadljiv i ne volim konflikte. Ali ako do njih dođe, znat ću se postaviti.”

Hoće li biti kadrovskih rošada, dovest ćete vlastite ljude?

“Sigurno. Snimio sam stanje u uredu. On nije velik, kao ni naš budžet, ali treba tražiti više. Želim dovesti ljude koji su fokusirani i predani poslu, u koje mogu imati povjerenje i surađivati s njima, a koji će isto tako biti kreativni i otvoreni za nove inicijative i izazove.”

Možemo li konkretnije o imenima tih suradnika? Hoće li to biti ljudi iz tenisa ili iz Vašeg primarnog sektora, poduzetništva?

“Što se samog ureda tiče, to će biti tenisači, ali za takva mjesta morate imati i visoka menadžerska znanja i vještine. Želim privući što više ljudi u Savez. Struka mora biti zastupljena prije svega. Možda nisam najstrpljiviji, ali ovdje moram biti strpljiv i čekati da i službeno, na papiru postanem predsjednik.”

U kakvom su stanju financije Saveza?

“Financije su u redu. Proračun nije jako velik i on ovisi o uspjesima naših tenisača i tenisačica. Imamo i sponzore, kao i dobar odnos s Hrvatskim olimpijskim odborom, a moja je zadaća dovesti nove sponzore. Poznajem mnogo ljudi iz poduzetništva i s teniskih terena. Apsolutni su prioriteti rad s mladima, privlačenje mladih i infrastruktura.”

Kakvi su Vas međuljudski odnosi dočekali? Naveliko se priča kako su daleko od idealnih.

“Uvijek može bolje. Kod mene vrijedi snaga argumenta, a ne argument snage. Dok sam bio ministar financija, nerijetko sam znao doći na kolegij s jednim prijedlogom, pa prihvatio nečiji tuđi. Ne mislim da sve najbolje znam, ali mora postojati netko tko će to voditi. Nije moja ideja pomirivati ljude, ali poslao sam jasnu poruku svima – svi kojima je prioritet napredak hrvatskog tenisa, dobrodošli su na razgovor. Hoćemo li se svi oko svega složiti, sigurno nećemo. Ali oko ključnih područja moramo imati suglasje. Takvim pristupom i ti će se odnosi popraviti.”

Očito dakle ima odnosa koje bi trebalo popraviti?

“Onaj tko ima pravo i odgovornost voditi nešto, ima pravo i birati vlastiti tim. A onda je moja odgovornost ako nešto pođe po zlu. Došao sam s jasnim namjerama dati doprinos razvoju našeg tenisa. Izazovi su brojni i sve su veći. Želimo da tenis ostane jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova. Naša prva olimpijska medalja je iz tenisa i jedna od posljednjih je isto iz tenisa. Imamo Davis Cup, Grand Slamove, ATP i WTA turnire osvojene, pa izvrsne igrače parova… Svima nama to je obveza da nastavimo s tim rezultatima.”

Uletjeli ste u pola mandata, oko dvije i pol godine još ostaje. Je li to dovoljno za ostvarenje kapitalnih ciljeva?

“Ne opterećujem se time, ali jedan od glavnih prioriteta je poboljšanje infrastrukture u svim dijelovima Lijepe naše. To je prije svega kvalitetan nacionalni teniski centar ili akademija, kako god ga nazvali. To mora biti mjesto okupljanja svih dobnih kategorija, naših vrhunskih igrača i igračica, organizacije turnira. Naši najbolji tenisači i tenisačice u Zagrebu su samo nekoliko tjedana u prosincu i tada imaju ograničene kapacitete treniranja na tvrdoj podlozi.”

Od 2017. nema nacionalnog teniskog centra, koji je tada bio na zagrebačkom Velesajmu. Koji je prvi korak u priči oko izgradnje novog?

“Radimo na tome. Lokaciju još nemamo. Ne treba nam megalomanski projekt, nego nešto što je ostvarivo i održivo. To mora biti hram hrvatskog tenisa. Imamo lijepih primjera manjih sredina poput Ogulina i Virovitice, a dobio sam i lijep dopis načelnika općine Vuka iz Osječko-baranjske županije. Rekao je da je izgradnjom teniskih terena taj sport postao najpopularniji među djecom. Čak je nadmašio i nogomet. Nikako ne smijemo zanemariti manje sredine.”

Postoje li okvirne ideje kako bi centar izgledao, koliko bi terena imao?

“Postojala su idejna rješenja, neka sam i vidio, ali uključit ćemo i puno više struke. Centar treba biti adekvatno kapacitiran za turnire manjih dobnih skupina, pa i neke ozbiljnije mečeve viših razina. Mora biti multifunkcionalan, ali prije svega teniski. Koliko će biti terena? Sigurno dvoznamenkasto. Nešto će biti dvoransko na tvrdoj ili zemljanoj podlozi, ali bit će i vanjskih terena.”

Koliko iznosi proračun HTS-a za 2025.?

“Nešto je povećan u odnosu na ovu godinu, ali on će ovisiti o našim rezultatima. Igramo sad protiv Slovačke u Davis Cupu, u Osijeku. Izuzetno sam zadovoljan tim odabirom. Organizacija će biti sjajna. Najvažnije je pobijediti, ali i napuniti dvoranu, da i Slavonija i ostatak Hrvatske poprate.”

Koliko je realno u prvom mandatu očekivati da se bilo što pokrene po pitanju centra?

“Jako je teško spekulirati s terminima i datumima. Krenuli smo i već je moja prethodnica u tom smjeru radila. Moramo stvoriti pozitivan pritisak. Dobar dio karijere drugi su mene vukli za rukav, a sada ja moram vući druge.”

Od turnira najviše kategorije Hrvatska trenutno ima samo ATP Umag i WTA 125 u Makarskoj. Ima, doduše, nekoliko Challengera i dovoljan broj ITF turnira, no hoćemo li u budućnosti dobiti još neki ATP ili WTA turnir?

“Proteklih godina narasli smo na tridesetak turnira računajući sve razine. Prvo moramo sačuvati našu poziciju i biti spremni iskoristiti šansu ako se otvori, kao što se dogodilo u koroni kada smo dobili neke turnire zbog promjena u kalendaru. Tako i sada moramo čekati. Prostora ima. Volio bih da Slavonija dobije turnir, pa Zagreb… Takvi su turniri važni za promociju i bolje pozicioniranje naših tenisača i tenisačica.”

Kako su Vas naši najbolji igrači i igračice dočekali jer znamo da političari nisu nužno dobro prihvaćeni u sportu?

“Bio sam s našim tenisačicama nedavno. Stekao sam pozitivan dojam o njima i čini mi se da se među njima stvorila dobra klima. To treba iskoristiti kao poticaj za dalje, ali moramo im osigurati najosnovnije uvjete. Neke od njih poznajem otprije. Idem otvorena srca i iskreno prema svima. Izložio sam svoje ideje i htio čuti od njih što ih muči.”

I, što ih muči, što popraviti?

“Infrastruktura prije svega. Nisu puno govorili o sebi i svojim potrebama i to mi se svidjelo u tim razgovorima. Žele centar radi budućnosti jer ga oni nisu imali dok su se probijali. Želim u centru okupiti stručnjake za fizičku pripremu, psihologe i nutricioniste, objediniti sve segmente.”

Osjećate li da Vas igrači i igračice podržavaju?

“Da, osjećam da imam njihovu podršku.”

Čime biste bili zadovoljni na kraju mandata?

“Prije svega da podignemo tu infrastrukturu, ali i da privučemo djecu. Jako mali dio njih dogurat će do vrhunske razine, dio će postati rekreativci, što mi je isto OK, a dio će završiti u Americi na studiju. Evo, uzmite primjer Marija Ančića koji je bio sjajan tenisač, a sada je i vrhunski financijski stručnjak, iako je pravnik po struci.”

Je li onda Mario Ančić jedan od onih koje biste voljeli uključiti u rad Saveza?

“On ima sjajnu karijeru. S njim sam dosta bio u kontaktu proteklih godina, surađivali smo poslovno. Često smo se i viđali. Ne mogu govoriti u njegovo ime, ali razgovarat ću i s njim. Ako se i ne može priključiti, možemo dobiti nekakav savjet ili prijedlog, pogotovo od nekog tko je poput Marija neopterećen.”

Je li u projekcijama možda i Ivan Ljubičić?

“I Ljubičić, naravno. S dobrim dijelom naših tenisača sam razgovarao, s nekima još moram. Razgovor s Ivanom toliko čovjeka obogati. Otvorili smo nekoliko ideja na kojima treba raditi. Nikog od njih ne želim dovesti u neugodnu situaciju. Drago mi je o tome razgovarati, njihova je reakcija pozitivna i žele dati svoj doprinos.”

Kako privući djecu u tenis? Sve je manje ljudi u Hrvatskoj, samim time sve manje djece i sve manje djece u sportu općenito.

“Neke statistike kažu da pola djece odmah krene u nogomet. Dakle, mi svi ostali konkuriramo za drugu polovicu. Veći je problem da je djece sve manje. Interes djece u modernom dobu ključni je problem. Moramo učiniti tenis dostupnim djeci.”

Kakvi ste kao šef? Jeste li strogi ili popustljivi, tihi ili znate podići glas?

“U uredu ne vičem puno. Nisam galamdžija. Na tenisu jesam, iako nikad neću razbiti reket. Neka drugi govore o meni. Moja je namjera saslušati ljude i dati svima priliku. Te osobine dobro će doći Savezu. Treba okupljati ljude.”

Je li teže biti predsjednik HTS-a ili ministar financija?

“Ovo je volonterska pozicija. Posao od kojeg živim i dalje imam. Ministar je funkcija koja mi je bila velika čast, ali i odgovornost. Obožavao sam to što sam radio.”

Je li dobro to što ste volonter kao predsjednik HTS-a ili bi bilo bolje da ste zaposleni?

“Dobro pitanje. Dalo bi se o tome raspravljati. Netko će reći da mi kao volonteru nije toliko stalo i da ne mogu biti dovoljno uključen. Ako, pak, živim od toga, onda će neko reći da se borim kako bih održao sebe… Istina je negdje između. Odmah sam rekao da ne želim nikakvu materijalnu korist. Tri puta sam bio na Wimbledonu, dva puta na Roland Garrosu i na jako puno ATP turnira. Neće me takve stvari impresionirati. Bolje je za sada ovako. Za dalje, nekog drugog nakon mene, možemo vidjeti. Iako je posao volonterski, to neće umanjiti moju strast i predanost poslu. U ova zadnja dva mjeseca tenis je preuzeo moju dnevnu rutinu.”

