VIDEO / Prižmić upisao prvu pobjedu na NextGen Finalsu: Mladom Nijemcu ‘presudio’ je nevjerojatnim poenom

Drugi dan NextGen Finalsa u Saudijskoj Arabiji otvorio je hrvatski tenisač Dino Prižmić. Splićanin je u 12 sati započeo meč protiv 18-godišnjeg Justina Engela, a talentiranog Nijemca uspio je svladati s 3-1u setovima.

Prižmić je dobro otvorio meč te je u prvom setu mlađem Engelu prepustio tek jedan gem. Tako je s 4:1 došao do vodstva od 1-0 u setovima. Međutim, u drugoj dionici je Nijemac dulje ostao u igri te je kod 3:2 Splićaninu napravio break za 4:2 i poravnanje u setovima.

Nije to slomilo Prižmića koji je trećem setu uspio pronaći svoju razinu igre. Odveo je set u tie-break gdje slavio sa 7-3, a moglo je biti i uvjerljivije jer je Prižmić vodio sa 6-1.

U četvrtom setu je Splićanin potpuno slomio mladog Nijemca te je breakom kod 1:0 napravio put prema pobjedi. Na odlučujućem poenu pogodio je sjajnu backhand paralelu koju je ispratio glasnim urlikom. Prižmić je do kraja zadržao prednost te je s 3-1 u setovima upisao prvu pobjedu na NextGen Finalsu.

Tako je ostao u igri za prolaz skupine. U drugom meču dana igraju Alexander Blockx i Nishesh Basavareddy. Ako pobijedi Belgijanac, Prižmić može biti i prvi u skupini, a ako slavi Amerikanac, Splićaninu treba pobjeda kako bi izborio prolaz u polufinale s drugog mjesta.

