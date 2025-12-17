VIDEO / Prižmić izgubio u prvom nastupu na ATP Next Gen Finalsu

Podijeli :

Hrvatski tenisač Dino Prižmić doživio je poraz u prvom kolu Crvene skupine ATP Next Gen finala u Džedi.

Bolji je bio 167- tenisač svijeta Amerikanac Nishesh Basavareddy sa 4:2, 4:3(7), 3:4(3) i 4:2.

Prižmić najviše može žaliti za raspletom druge dionice koju je izgubio nakon što je u tie-breaku propustio ukupno tri set-lopte. U trećem je setu Basavareddy kod 3:1 servirao za pobjedu, Prižmić se izvukao i uspio doći do prvog seta na turniru, no odmah na početku sljedećeg seta gubi svoj servis što je i odlučilo ogled.

Splićanin je ukupno zabio 14 aseva uz 63 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte (Basavareddy tri od šest).

Našeg tenisača u skupini u četvrtak i petak očekuju još dva susreta – protiv Belgijca Alexandera Blockxa i Nijemca Justina Engela, a dvojica najuspješnijih iz skupine plasirat će se u subotnje polufinale.

