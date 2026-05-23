VIDEO / Poslušajte što je rekla Marčinko nakon najveće titule u karijeri

U subotu popodne je hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvojila svoj prvi WTA naslov. To je napravila u marokanskom Rabatu gdje je osvojila prvi set sa 6:2 da bi joj u drugom setu pri vodstvu 3:0 Ukrajinka predala susret. Nekoliko minuta nakon završetka meča odrađena je ceremonija dodjele pehara. Tada je Zagrepčanka odradila u govor u kojem se zahvalila organizatorima, sakupljačima loptica, fizioterapeutkinji Pauli koja joj je lijepila gležnjeve, a na kraju je zahvalila i svojem stručnom stožeru. Marčinko će od sljedećeg tjedna biti najbolje rangirana hrvatska tenisačica jer će od ponedjeljka biti na 51. mjestu.

